وفد من "حماس" يغادر غزة متوجهاً إلى القاهرة

غزة/ نور أبو عيشة، هاني الشاعر/ الخليج 365

غادر وفد قيادي من حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأربعاء، قطاع غزة، عبر معبر رفح الحدودي، متوجهاً إلى العاصمة المصرية، القاهرة، لاستكمال مباحثات التهدئة والمصالحة.

وقال المكتب الإعلامي للجانب الفلسطيني من معبر رفح (تديره السلطة الفلسطينية)، في تصريح مقتضب تلقّت "الخليج 365" نسخة منه:" مغادرة وفد حماس معبر رفح قبل قليل".

وأفاد مراسل "الخليج 365" أن الوفد يضم عضوا المكتب السياسي لحماس، خليل الحية، ومحمود الزهار.

وكان موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحماس، قال في حوار مع "الخليج 365"، (ينشر غدا الخميس) أن صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، سيترأس وفد الحركة من الخارج، في جولة المباحثات القادمة بالقاهرة، لاستكمال حوارات التهدئة.

وتقود مصر وقطر والأمم المتحدة، مشاورات منذ عدة أشهر، للتوصل إلى تهدئة بين الفصائل الفلسطينية بغزة وإسرائيل، تستند على تخفيف الحصار المفروض على القطاع، مقابل وقف الاحتجاجات التي ينظمها الفلسطينيون قرب الحدود مع إسرائيل.

