ساما: هذا موعد إطلاق العملة الرقمية وآلية عملها

صحيفة الخليج الالكترونية

ذكر نائب الرئيس للاستراتيجية والتميز -المدفوعات السعودية- بمؤسسة النقد العربي السعودي محسن الزهراني، أن العملة المشفرة التي تعمل عليها المؤسسة مع المصرف المركزي الإماراتي سيتم الانتهاء من أجزاء كبيرة منها في منتصف عام 2019م.

وأضاف الزهراني أن العملة ستكون مغطاة بالنقد في البنك المركزي، وستستخدم بين عدد محدد من البنوك السعودية والإماراتية كمدفوعات في البنوك، وستقوم المؤسسة بدراسة ملائمة استمراريتها والتوسع فيها بين البنوك بعد ذلك.

وكان محافظ المصرف المركزي مبارك المنصوري قد أكد أن العملة الرقمية دخلت مرحلة التصميم وأن موعد إطلاقها سيتم الاتفاق عليه لاحقا مع مؤسسة النقد السعودية.

وأضاف أن العملة ليست بديلا لعملة معينة وإنما ستكون أداة جديدة من أدوات الدفع بين البنوك وليس بين الأفراد.