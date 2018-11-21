مركز_الملك_سلمان_للإغاثة يوزع 2,350 كرتون تمور في #تعز

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الخليج - واس
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 2,350 كرتون من التمور في مديرية القاهرة في محافظة تعز ، يستفيد منها 14,100 فرد.
وتأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات المتعددة التي يقدمها المركز لأبناء الشعب اليمني في كافة مناطقه دون تمييز.
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