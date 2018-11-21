مركز_الملك_سلمان_للإغاثة يوزع 2,350 كرتون تمور في #تعز

الخليج - واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 2,350 كرتون من التمور في مديرية القاهرة في محافظة تعز ، يستفيد منها 14,100 فرد.

وتأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات المتعددة التي يقدمها المركز لأبناء الشعب اليمني في كافة مناطقه دون تمييز.