قوات_الاحتلال تقتحم محافظة الخليل وتعتقل فلسطينيين

الخليج - واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، فلسطينيين، واقتحمت عدة بلدات في محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية في الخليل، أن قوات الاحتلال اعتقلت فادي إبراهيم اغنيمات من بلدة صوريف شمال غرب الخليل، فيما اعتقلت شحادة محمد دعاجنة من بلدة يطا جنوب الخليل، بعد تفتيش منزله والعبث بمحتوياته.

وفي ذات السياق، اقتحمت قوات الاحتلال عدة بلدات في المحافظة منها اذنا، والسموع، والظاهرية، ونصبت عدة حواجز مفاجئة على مداخل البلدات والمخيمات، وفتشت مركبات الأهالي ودققت في هوياتهم.