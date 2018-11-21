شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إطلاق مشروع تطويره.. هنا حكاية وادي الديسة والان مع التفاصيل

أعلن صندوق الاستثمارات العامة، الصندوق السيادى للمملكة العربية السعودية، عن إطلاق "مشروع تطوير وادى الديسة"، الواقع ضمن محمية الأمير محمد بن سلمان، والهادف إلى الحفاظ على البيئة والحياة الفطرية للوادي، واستثمار مقوماته السياحية من مناخ معتدل وتضاريس جبلية مميزة وعيون متدفقة على مدار العام لتصبح أحد مناطق الجذب السياحى فى المملكة.

وسيقوم صندوق الاستثمارات العامة بإنشاء شركة تعنى بتطوير المشروع وفق أرقى المعايير البيئية والتنموية المعتمدة عالمياً، ما يساهم فى خلق قيمة مضافة لسياحة مستدامة وفرص وظيفية، ودعم التنويع الاقتصادى وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة فى المملكة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية واس.

وادي الديسة أحد مواقع مدينة تبوك في السعودية، يتميز بوفرة جداول المياه، وأشجار النخيل والأعشاب البرية، ماجعله يكتسب طبيعة منفردا، إضافةً إلى أنه يعد واحدًا من أهم المرتكزات الطبيعية لمشروع نيوم. جاءت تسميته على قرية الديسة، التي تقع على مدخل الوادي من الجهة الغربية. وتعني كلمة الديسة (الوادي المليء بأشجار النخيل). ويسمى أيضًا بـ"قراقر"، أو وادي دامة.

يقع الوادي جنوب غرب منطقة تبوك، وشمال غرب محمية الأمير محمد بن سلمان، في منطقة تحيط بها الجبال والتي أكسبتها المياه الهواء تشكيلات مختلفة، من حيث الجبال والحواف الصخرية والتي شكّلت أعمدة شاهقة، عطفًا على موقعها الجغرافي المميز، حيث يمتد الوادي من وسط المنطقة التي يضمها مشروع نيوم، ويحتوي على مواقع أثرية، مثل: واجهات لمقابر نبطية منحوتة بالصخر، وبقايا جدران بها كتابات نبطية، وعربية بالخط الكوفي. ويبلغ متوسط هطول الأمطار لمدة ثمانية أشهر خلال العام، في حين تختلف درجات الحرارة فيه، حيث تنخفض خلال فصل الشتاء إلى 12 درجة مئوية، في حين ترتفع إلى 31 درجة مئوية خلال فصل الصيف.

ويمتلك وادي الديسة طبيعة متفردة، لوجود الماء الذي لا ينقطع في مواقع عديدة منه، والتشكيلات الجبلية الأخاذة، التي جعلت منه أجمل الوديان الطبيعية في السعودية، والشهيرة لدى الرحالة، وشهد زيارات مصورة كثيرة، لهم. وقرية "الديسة" التي لم تكن معروفة لكثير من السعوديين، حتى عشر سنوات مضت، هي من أجمل المواقع الطبيعية، والأكثر إثارة وسحرا بجمالها، وتقع بين مضيق جبال قراقر المتنوعة في تشكيلاتها الصخرية، والتي تنعكس على سطح المياه الجارية على شكل جداول نهرية صغيرة، في أماكن مختلفة، حيث تغذي "الأشجار الشهيرة" وسط المضيق، والمعروفة لدى أهالي المنطقة.

في 20 نوفمبر 2018، أعلن صندوق الاستثمارات العامة في السعودية عن إطلاق مشروع "مشروع تطوير وادي الديسة"، والذي يقع ضمن محمية الأمير محمد بن سلمان، تزامنًا مع زيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى منطقة تبوك.

ويهدف المشروع إلى تحويل الوادي ليكون أحد مناطق الجذب السياحية، من خلال المحافظة على الموروث البيئي، والحياة الفطرية له، إضافة إلى الاستفادة من المقومات السياحية التي يمتاز بها، حيث يحظى الوادي بمناخ معتدل وتضاريس جبلية مميزة، إضافة إلى عيون المياه التي تتدفق على مدار العام، ما سيجعله أرضًا خصبة لتوفير فرص استثمارية كبيرة لتطوير المناطق الطبيعية والجبلية.