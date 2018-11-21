شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يفجر أبواب المنازل والمتاجر في طولكرم بحثاً عن منفذ عملية "بركان" والان مع التفاصيل
وأضافوا، أن أكثر من 50 منزلاً، إضافة إلى عدد من المحال والمنشآت التجارية والأراضي الزراعية، تعرضت للمداهمة والتفتيش من قبل جنود الاحتلال، في الوقت الذي قامت فيه قوات الاحتلال بتوزيع منشورات على المواطنين، تحذرهم من تقديم المساعدة للمطارد أشرف نعالوة، الذي تتهمه إسرائيل بإطلاق النار في المنطقة الصناعية "بركان" قرب سلفيت في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فيما هدد الاحتلال، المواطنين بعقوبات تطال هدم منازلهم والسجن لفترات طويلة.
وفي السياق، اقتحمت قوة مماثلة من جيش الاحتلال بلدات بلعا ورامين شرق طولكرم، وزيتا شمالها، وأجرت عمليات تمشيط واسعة في الأراضي الزراعية والتلال المحيطة بها.
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