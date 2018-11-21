شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يفجر أبواب المنازل والمتاجر في طولكرم بحثاً عن منفذ عملية "بركان" والان مع التفاصيل

فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، أبواب العشرات من منازل المواطنين والمحال التجارية في بلدة دير الغصون شمال طولكرم، وسط إطلاق كثيف للقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع.

وقال مواطنون من البلدة بحسب وكالة "وفا"، إن أكثر من 30 آلية وسيارة عسكرية، "اقتحمت البلدة بعد ساعات منتصف الليل، كما انتشرت الدوريات الراجلة في شوارعها وأزقتها، واقتحم الجنود المنازل بعد تفجير أبوابها، وفتشوها تفتيشاً دقيقاً، وخربوا وأتلفوا محتوياتها بمرافقة الكلاب البوليسية، وأجبروا ساكنيها على الخروج إلى العراء".

وأضافوا، أن أكثر من 50 منزلاً، إضافة إلى عدد من المحال والمنشآت التجارية والأراضي الزراعية، تعرضت للمداهمة والتفتيش من قبل جنود الاحتلال، في الوقت الذي قامت فيه قوات الاحتلال بتوزيع منشورات على المواطنين، تحذرهم من تقديم المساعدة للمطارد أشرف نعالوة، الذي تتهمه إسرائيل بإطلاق النار في المنطقة الصناعية "بركان" قرب سلفيت في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فيما هدد الاحتلال، المواطنين بعقوبات تطال هدم منازلهم والسجن لفترات طويلة.