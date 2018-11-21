شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا: ننسق مع مصر حول سوريا والان مع التفاصيل

كشف المبعوث الأمريكى الخاص إلى سوريا جيمس جيفري، أن بلاده تنسق مع مصر حول تطورات الأزمة الحالية في سوريا، مؤكداً أن بلاده تنسق مع مصر والسعودية والأردن أيضاً حول تطورات الأوضاع هناك.

وأكد جيمس جيفري خلال مؤتمر صحافي عبر الانترنت، بحضور صحافيين من مصر ودول أخرى، أن بلاده لم تضع جدولا زمنيا محددا لتنفيذ الاستراتيجية الجديدة ل

بشأن سوريا، وأن الولايات المتحدة تتعاون مع جميع الأطراف الفاعلة فى الأزمة السورية لنزع فتيل الأزمة.

وأشار المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، إلى أن إيران تتواجد بقوات فى سوريا يهدف لخلق مناطق نفوذ فى تلك المنطقة وهي نفس الاستراتيجية في لبنان واليمن.