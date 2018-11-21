شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: احتياطي النفط الخام تجاوز 153 مليار برميل والان مع التفاصيل

صرح وكيل وزارة النفط العراقية فياض النعمة، اليوم الأربعاء، بأن احتياطي النفط الخام في بلاده تجاوز 153 مليار برميل.

قال النعمة، في مؤتمر للاستكشافات النفطية عقد في بغداد، إن شركة الاستكشافات النفطية العراقية ماضية بزيادة عمليات الاستكشاف من خلال فرقها أو بالتعاون مع الشركات الأجنبية.

وأضاف أن "العمل الذي تقوم به شركة الاستكشافات النفطية اليوم، عمل متميز باستخدام أحدث التقنيات العلمية والتكنولوجية لإضافة احتياطيات جديدة، وأن العراق يفتح الأبواب لعقد شراكات مع دول الجوار للحصول على نتائج سريعة في عمليات الاستكشاف في المناطق الحدودية المشتركة".

وقال إن "خطتنا للأعوام المقبلة في المجال النفطي ستتركز على الجهد الاستكشافي في المناطق الواعدة للحصول على النفط الخام والغاز في مناطق شرقي وغربي العراق لسد متطلبات انتاج الطاقة الكهربائية".