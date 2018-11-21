شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: اعتقال "جلاد داعش" في كركوك والان مع التفاصيل

أعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم الأربعاء، عن اعتقال جلاد في تنظيم داعش، بمحافظة كركوك، وإحالته للقضاء.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان، بحسب "السومرية نيوز"، إن "مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب كركوك، العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، ألقت القبض على أحد قادة داعش الإرهابي، في منطقة حي الواسطي في كركوك".

وأضاف معن أن "المعتقل كان يعمل جلاداَ، في ما يسمى تنظيمات كركوك الإرهابية"، مشيراً إلى أنه "تمت إحالته للقضاء لإكمال أوراقة التحقيقية".

يذكر أن القوات الأمنية العراقية، تقوم بين فترة وأخرى، باعتقال قادة في تنظيم داعش، والذين يختبئون في عدد من المناطق التي كانت خاضعة تحت سيطرة التنظيم، ويأتي ذلك خلال عمليات دهم وتفتيش تجريها تلك القوات في هذه المناطق.