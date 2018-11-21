شكرا لقرائتكم خبر عن الائتلاف الحكومي الإسرائيلي يواجه مقترحات بالحل والان مع التفاصيل

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، في تقرير لها، اليوم الأربعاء، إن الائتلاف الحكومي الإسرائيلي سيحاول صد سلسلة من مشاريع القوانين لحل الكنيست التي قدمتها فصائل المعارضة.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه المحاولات تأتي بعد يومين من قرار حزب "البيت اليهودي" البقاء في الحكومة، وبعد فشل الحكومة في التصويت على نزع الثقة، في الكنيست، يوم الإثنين الماضي.



وأوضحت هآرتس أن أحزاب "ميرتس"، و"المعسكر الصهيوني"، و"يوجد مستقبل"، ستطرح مشاريع القوانين.



وتوقعت الصحيفة أيضاً أن يقوم رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، بتقديم اقتراحات أخرى لحل الكنيست أيضاً.



وقال مصدر سياسية للصحيفة، إن تصويت اليوم سيكون بمثابة اختبار مهم للائتلاف الحكومي، خاصة في ظل التباينات والتجاذبات التي تعيشها الساحة السياسية الإسرائيلية.