شكرا لقرائتكم خبر عن الائتلاف الحكومي الإسرائيلي يواجه مقترحات بالحل والان مع التفاصيل
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه المحاولات تأتي بعد يومين من قرار حزب "البيت اليهودي" البقاء في الحكومة، وبعد فشل الحكومة في التصويت على نزع الثقة، في الكنيست، يوم الإثنين الماضي.
وأوضحت هآرتس أن أحزاب "ميرتس"، و"المعسكر الصهيوني"، و"يوجد مستقبل"، ستطرح مشاريع القوانين.
وتوقعت الصحيفة أيضاً أن يقوم رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، بتقديم اقتراحات أخرى لحل الكنيست أيضاً.
شكرا لقرائتكم خبر عن الائتلاف الحكومي الإسرائيلي يواجه مقترحات بالحل على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة السعودية 365 وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي السعودية 365 ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .