شكرا لقرائتكم خبر عن منتدى ثلوثية بامحسون الثقافي يقيم محاضرة حول "مستقبل صناعة الكهرباء في المملكة العربية السعودية" والان مع التفاصيل

يقيم منتدى ثلوثية بامحسون الثقافي، محاضرة بعنوان: "مستقبل صناعة الكهرباء في المملكة العربية السعودية". حيث يتحدث فيها الدكتور عبدالله بن محمد الشهري– محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج. ومن المقرر انعقادها مساء الثلاثاء 27/11/2018، والذي يدير اللقاء الدكتور رويد العقاد .

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