شكرا لقرائتكم خبر عن «الزكاة والدخل» تدعو هذه المنشآت لسرعة التسجيل في «القيمة المضافة» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

جددت الهيئة العامة للزكاة والدخل دعوتها للمنشآت التي تتجاوز توريداتها السنوية 375 ألف ريال إلى التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة قبل 20 ديسمبر 2018م من خلال استخدام الموقع الإلكتروني لضريبة القيمة المضافة VAT.GOV.SA .

وأوضحت الهيئة أنه في يونيو 2016م، وافقت دول مجلس التعاون الخليجي على اعتماد ضريبة القيمة المضافة في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وصادقت المملكة على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة في فبراير 2017م الموافق (جمادى الأول 1438هـ)، وفي هذا الإطار التزمت المملكة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بدءاً من 1 يناير 2018 م الموافق (14 ربيع الثاني 1440هـ).

وشددت الهيئة العامة للزكاة والدخل على أن التخلّف عن التسجيل في ضريبة القيمة المضافة في الموعد المحدد سيُعرّض المنشأة إلى الوقوع في مخالفات للأنظمة مما يترتب عليه فرض عقوبات نظامية ، داعيةُ المنشآت التي لديها استفسارات عن ضريبة القيمة المضافة إلى التواصل معها من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم(19993)، أو على حساب الهيئة في تويتر @SaudiVAT، أو البريد الإلكتروني [email protected] .