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محمد بن زايد يصل الأردن والملك عبدالله في مقدمة مستقبليه

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بوابة العين الإخبارية 0 0

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - محمد بن زايد يصل الأردن والملك عبدالله الثاني في مقدمة مستقبليه

وصل العاصمة الأردنية عمان، اليوم الثلاثاء، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.

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وكان في مقدمة استقبال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.

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في هذه الأثناء، تزينت شوارع العاصمة عمان، بالأعلام الأردنية والإماراتية، احتفاءً بزيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

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