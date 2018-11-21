إنفوجراف.. 500 مليون دولار من السعودية والإمارات لإغاثة اليمن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت، الثلاثاء، المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة عن تخصيص 500 مليون دولار لدعم جهود الإغاثة في اليمن.

وقال عبدالله الربيعة، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تفاصيل البرنامج الذي سيتم تنفيذه بهذا المبلغ، في مؤتمر صحفي مشترك في الرياض مع وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي، ريم الهاشمي.





وأكد أن هناك من 10 إلى 12 مليونا من الشعب اليمني في حاجة عاجلة إلى الغذاء، مضيفا بأنه سيتم التنسيق مع المنظمات الأممية والدولية لإيصال المساعدات إلى الشعب اليمني.

وأوضح الربيعة أن الهدف من هذه المساعدات إنساني بحت ويتمثل في رفع المعاناة عن الشعب اليمني.

وقال إن السعودية والإمارات لا تنظران إلى الإعلام المُعادي أو الموجه؛ لأن هدف دول التحالف هو رفع المعاناة عن الشعب اليمني، مشيدا بوقوف دول التحالف مع الشعب اليمني ومع الحكومة الشرعية لحين انتهاء الأزمة.

وأضاف أن الحوثيين ينهبون ويسلبون المواد الإغاثية، مشيرا إلى أن العمل سيجري على وصول المساعدات إلى مستحقيها في كافة أنحاء اليمن من خلال التعاون مع شركاء موثوق بهم.

وأوضح المستشار بالديوان الملكي السعودي، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عبد الله الربيعة، أن دول التحالف العربي لدعم الشرعية قدمت خلال 3 سنوات نحو 18 مليار دولار لمساعدة الشعب اليمني.

