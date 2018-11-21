سامسونج تطلق خدمة الطلب المسبق لهاتف نوت Note 9 الأبيض في الإمارات

أطلقت شركة سامسونج الخليج للإلكترونيات، الأربعاء، خدمة الطلب المسبق على هاتف سامسونج Galaxy Note9 باللون الأبيض ابتداءً من تاريخ 20 نوفمبر وحتى 3 ديسمبر، عبر موقع سامسونج في الإمارات.

وقال طارق صباغ رئيس قسم مجموعة المعلومات والهواتف النقالة في سامسونج الخليج للإلكترونيات: "نوفر للمستهلكين الجهاز الذكي الأكثر ابتكاراً على مستوى القطاع باللّون الأبيض. وقد تم تصميم هاتف Galaxy Note9 لخلق تجربة استخدام سلسة مع مزايا مبتكرة لمرونة أكبر واستخدامات أكثر".

صمم هاتف Galaxy Note9 لتقديم أفضل المزايا للمستخدمين لناحية السرعة والفعالية والأداء، مع بطارية بسعة 4.000 مللي أمبير في الساعة، إضافة إلى توفير سرعة الشبكة الأفضل على الإطلاق في السوق.

ومن خلال توفير خاصية البلوتوث منخفض الطاقة (BLE) في الهاتف، بات قلم S Pen الجديد يوفر للمستخدمين فرصة الاستمتاع بتجربة مختلفة تماماً عند استخدام هاتف Galaxy Note9، حيث بات بإمكانهم التقاط صور شخصية وجماعية وعرض الشرائح، وتشغيل الفيديوهات وغير ذلك الكثير.

وزودت سامسونج كاميرا Galaxy Note9 بالعديد من التقنيات مثل تقنية الحد من الضوضاء وتحسين المنظر التي تتيح للمستخدمين التقاط صور مثالية دون عناء.

يذكر أن الهاتف نوت Note 9 نسخة (128 جيجابايت) سينطلق باللون الأبيض حصرياً عبر www.Samsung.com بسعر 3،699 درهم إماراتي.