العثور على جثة وافد مصري أمام مستشفى في الكويت

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أفادت صحيفة القبس الكويتية أن سائق تاكسي وافد ألقى جثة وافد مصري مطعون بالسكين أمام أحد المستشفيات وفر هاربًا.

وأضافت الصحيفة نقلا عن مصادر أمنية محلية أن السائق ألقى الجثة أمام المستشفى قبل أن يلوذ بالفرار، لكن رجال المباحث الجنائية ألقوا القبض عليه وكشفوا أنه وافدًا دون تحديد جنسيته.

وأضاف الصحيفة الكويتية أن أحد المواطنين التقط رقم لوحة التاكسي «عندما شاهد صاحبها يرمي الجثة في مكان مظلم عند المستشفي ويفر هاربا».