شكرا لقرائتكم خبر عن قائد الجيش اللبنانى: لابد من الحفاظ على الجاهزية لمواجهة التهديدات والإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد قائد الجيش اللبنانى العماد جوزاف عون، أهمية الحفاظ على حالة الجهوزية فى مواجهة التهديدات التى يتعرض لها لبنان.. مشيرا إلى أن الاستقرار الأمنى فى الداخل اللبنانى، يأتى نتيجة العمل الدؤوب للقوات المسلحة فى ملاحقة الخلايا الإرهابية وتفكيكها والعمليات الاستبقاية ضدها.

وشدد قائد الجيش اللبنانى – فى كلمة له اليوم بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لاستقلال لبنان – على أنه لا مكان لمن يقومون بالإخلال بالأمن، ولا ملاذ لهم، وأن القوات المسلحة عازمة على مطاردتهم وحماية المواطنين من شرورهم ومن آفة المخدرات التى تهدد المجتمع.

وأشار إلى أن الجيش يثابر عند الحدود الجنوبية لإحباط المخططات الإسرائيلية وتهديداتها ومحاولاتها وضع اليد على جزء من أرض لبنان وثروته النفطية.. داعيا قوات الجيش إلى الحرص على التنسيق والتعاون مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة العاملة فى الجنوب (يونيفيل) لتطبيق قرار مجلس الأمن 1701.

وقال أن الوجه الآخر لتضحيات الجيش اللبنانى يتمثل فى محاربة الإرهاب، مشيدا فى هذا الصدد بنجاح الجيش فى الانتصار على الجماعات الإرهابية المسلحة فى أغسطس من العام الماضى، وطردها من الأراضى اللبنانية، وانتشار القوات وإحكام سيطرتها على الحدود الشمالية والشرقية لتأمينها من تسلل أى مجموعات إرهابية وضبط عمليات التهريب والانتقال غير الشرعى.