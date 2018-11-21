تجهيزات ومواد إسرائيلية وأمريكية نوعية بين مخلفات الإرهابيين بريف دمشق

وخلال تمشيطها مناطق بريف دمشق الجنوبي الغربي، اليوم الأربعاء 21 تشرين الثاني/ نوفمبر، عثرت الجهات السورية المختصة على أسلحة وأجهزة بث فضائي أمريكية وأدوية إسرائيلية بين مخلفات الإرهابيين التي تركوها في ريف دمشق الجنوبي الغربي، بحسب ما ذكرته وكالة "سانا" السورية.

وبالتوازي مع عمليات الجهات المختصة على كل الجغرافية السورية، تم يوم أمس الثلاثاء، العثور على كميات من الأسلحة والذخائر بينها بنادق أمريكية المنشأ من مخلفات التنظيمات الإرهابية بريف حمص الشمالي، وذلك خلال استكمال أعمال التمشيط الرامية إلى ترسيخ حالة الأمن والأمان التي تعيشها المنطقة بعد تحريرها من الإرهاب.

وذكرت "سانا" أن الجهات المختصة ضبطت بين الأسلحة مدفع عيار 130 مم وآخر عيار 57 مم وعدد من مدافع الهاون وقذائفها وقذائف أر بي جي وقناصة دوشكا وبنادق إم 16 أمريكية وصواريخ محمولة ورشاشات متوسطة عيار 14.5 ورشاشات "بي كي سي" وجهاز لكشف المعادن وكمية من الذخيرة المتنوعة.