- 1/2
- 2/2
وبالتوازي مع عمليات الجهات المختصة على كل الجغرافية السورية، تم يوم أمس الثلاثاء، العثور على كميات من الأسلحة والذخائر بينها بنادق أمريكية المنشأ من مخلفات التنظيمات الإرهابية بريف حمص الشمالي، وذلك خلال استكمال أعمال التمشيط الرامية إلى ترسيخ حالة الأمن والأمان التي تعيشها المنطقة بعد تحريرها من الإرهاب.
وذكرت "سانا" أن الجهات المختصة ضبطت بين الأسلحة مدفع عيار 130 مم وآخر عيار 57 مم وعدد من مدافع الهاون وقذائفها وقذائف أر بي جي وقناصة دوشكا وبنادق إم 16 أمريكية وصواريخ محمولة ورشاشات متوسطة عيار 14.5 ورشاشات "بي كي سي" وجهاز لكشف المعادن وكمية من الذخيرة المتنوعة.
شكرا لقرائتكم خبر عن تجهيزات ومواد إسرائيلية وأمريكية نوعية بين مخلفات الإرهابيين بريف دمشق على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة SputnikNews وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي SputnikNews ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .