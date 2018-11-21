الحليب مع التوابل وصفة مثالية لتعزيز مناعة الجسم خلال الشتاء

يمر جسم الإنسان بفترة صعبة في موسم البرد، في ظل غياب أشعة الشمس وتقلب الطقس، لذلك ينصح الخبراء بتناول الحليب مع التوابل، لأنه يعزز المناعة في موسم الأمراض المعدية.

ويساعد تناول الحليب مع الشمر في مكافحة الاكتئاب في فصل الشتاء، الناتج عن غياب ضوء الشمس، كما أن الشمر يساعد في مكافحة الالتهابات، وهو مسكن للآلام، ويمنع تكون الغازات وانتفاخ البطن، ويحسن لون البشرة.

ويعتبر تناول الحليب مع القرنفل والفلفل وصفة مثالية لعلاج حالة الأرق والتوتر النفسي، كما أن القرنفل مطهر قوي وفعال في الجو البارد، والرطوبة العالية.

أما وصفة الحليب والكركم فتعد أفضل شراب لتعزيز الصحة والحيوية، ويتم تناوله عادة ليلا ليساعد الأشخاص على النوم والشفاء من الأمراض بما في ذلك نزلات البرد والتهاب الحلق وعسر الهضم والإسهال، ومتلازمة القولون العصبي، ومرض كرون، وتشنجات الحيض، والصداع والتهاب المفاصل.

كما يحارب الحليب مع الكركم أيضا سرطانات الثدي والكبد والقولون والبروستاتا، ويخفف من الاكتئاب، ويعزز صحة الجهاز الهضمي، ويزيل سموم الكبد وينقي الدم، ويعزز الدورة الدموية، ويسرع التئام الجروح، ويخفف من الألم، ويحمي من أمراض القلب والأوعية الدموية، ويساعد الذين يعانون من اضطرابات عصبية.

وينصح الخبراء بتناول مشروب الحليب والزعفران في الصباح لأنه يحفز نشاط الدماغ وينعشه، كما أن الزعفران يساعد على هضم الحليب وامتصاصه.

وفيما يتعلق بوصف الحليب مع القرفة فيفضل تناولها في الصباح، حيث يعمل على تحسين عمل الجهاز الهضمي والكبد والكلى وكيس الصفراء.

ويساعد مشروب الحليب مع الزنجبيل على طرد السموم من الجسم، ويقوي ويعزز المناعة.