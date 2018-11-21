ناسا: المسبار باركر لن يتمكن من إرسال بياناته عن الشمس قبل 18 يوما

كشفت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، أن المسبار "باركر سولار" لن يتمكن من إرسال الصور والبيانات العلمية التي جمعها عن الشمس، قبل 18 يوما من الآن.

وقالت الوكالة في بيان على موقعها الإلكتروني، إن المسبار الذي استطاع النجاة بعد اقترابه من الشمس في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، تعرض لضوضاء راديوية عريضة النطاق، لأن الشمس مصدر طبيعي عملاق لهذا النوع من الضوضاء، وبالتالي فإن المسبار لا يمكنه بث البيانات وإرسالها إلى الأرض بسبب التداخل الراديوي.

وأضاف البيان أن هذه الحالة لن تختفي إلا عندما يصل المسبار إلى مسافة بعيدة عن الشمس بشكل كاف، ولن يحدث ذلك إلا أوائل ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، اقترب المسبار "باركر" من الشمس وهو يتحرك بسرعه 213,200 ميل في الساعة، وفي أقرب نقطة كان على مسافة 15 مليون ميل فقط من سطح الشمس، محطما الأرقام القياسية القديمة للسرعة والمسافة.

ورفعت أشعة الشمس الشديدة درجة حرارة الدرع الحراري للمسبار إلى حوالي 820 درجة فهرنهايت، وطوال الوقت ظلت الأجهزة والنظم وراء الدرع باردة.

وكان مراقبو "ناسا" في مختبر علوم الفيزياء التطبيقية بجامعة جونز هوبكنز، استلموا إشارة في 7 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري من المسبار، بما يعني أن جميع أجهزة المسبار تعمل بشكل جيد.