واتساب يضيف ميزة الرسائل المؤقتة على غرار "سناب شات"

يستعد تطبيق واتساب whatsapp لتقديم ميزة "الرسائل المؤقتة" التي تمحى بعد مرور وقت معين، على غرار تطبيق "سناب شات" snapchap.

وحسب موقع techcrunch الأمريكي، فإن الميزة الجديدة تجعل الرسائل المرسلة تختفي بمجرد رؤيتها وإغلاق نافذة الدردشة.، إلا إذا أراد الشخص حفظها بالضغط طويلا على الرسالة.

ومن المنتظر أن يكون مستخدمو واتساب قادرين على حفظ الوسائط المرسلة التي تختفي بعد مدة زمنية معينة، إلى جانب السماح للأشخاص بإضافة مؤقت زمني لرسائل نصية محددة يرسلونها.

ويتيح تطبيق "واتساب"، المملوك لفيسبوك، حاليا للمستخدمين إمكانية إرسال الصور ومقاطع الفيديو والنصوص، مع وجود خيار "إلغاء الإرسال"، أو مسح الرسائل المرسلة لمدة ساعة، في حين يوفر تطبيق "أنستقرام" إمكانية إرسال الصور ومقاطع الفيديو الدائمة والمؤقتة.