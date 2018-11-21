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«عكاظ» (الرياض)
وقالت في تغريدة عبر حسابها في «تويتر»: «في غير حالات التلبس بالجريمة، لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك».
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مقدم من رويترز
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شكرا لقرائتكم خبر عن «النيابة»: لا يجوز القبض على أي شخص إلا في حالة واحدة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة MSN Saudi Arabia وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي MSN Saudi Arabia ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .