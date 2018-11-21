دبي - بواسطة محمد فارس © Okaz قدمت بواسطة «النيابة»: لا يجوز القبض على أي شخص إلا في حالة واحدة

«عكاظ» (الرياض)



أكدت النيابة العامة أنه لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا في حالة واحدة، وهي حالة التلبس بالجريمة.

وقالت في تغريدة عبر حسابها في «تويتر»: «في غير حالات التلبس بالجريمة، لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك».

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مقدم من رويترز