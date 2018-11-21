سعاد صالح: يجوز للشاب رؤية ساقي وذراعي وشعر خطيبته (فيديو)

دبي - بواسطة محمد فارس قالت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن في جامعة الأزهر، إن أهم مرحلة في الزواج هي «الخطوبة»؛ لأنها «مقدمة لعقد الزواج وتعارف تام بين الخطيبين».

وأضافت في مداخلة مع برنامج «عما يتساءلون» على فضائية «LTC»، مساء الثلاثاء، أن «هناك آراء فقهية تجيز للشاب المتقدم لخطبة الفتاة أن يرى شعرها وذراعيها والساقين وهذا الرأى عند الحنابلة».

وتابعت: «الرأي سالشهير عند الحنابلة أن للخاطب الحق في رؤية ما يراه أثناء أعمالها المنزلية، لكن الجمهور لم يقبل بذلك، وأنا مع رأي الحنابلة أن تظهر الفتاة شعرها وذراعيها وساقيها لطالب خطبتها دون خلوة ولكن في حضور الأهل».