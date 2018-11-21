براءة اختراع من "سوني" لذراع تحكم "بلاي ستيشن" بشاشة لمس

دبي - بواسطة محمد فارس © أرشيفية أرشيفية

كتب - عاصم الأنصاري:

سجلت شركة سوني في شهر أكتوبر الماضي، براءة اختراع جديدة لدى مكتب تسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع الأمريكي.

ووفق ما ذكر موقع "Techcrunch"، يتعلق الاختراع بيد تحكم لجهاز "بلاي ستيشن" مزود بشاشة لمس، فيما لم تشير المعلومات عن الإضافة الفعلية التي ستلحقها الشاشة على ذراع بلايستشن القادم في حال ارفاقها بشكل فعلي.

بالحديث عن براءة الاختراع المسجلة مؤخرًا، يختلف الأمر تماماً عما تحمله الذراع اليوم، حيث أن شاشة لمس للذراع يعني شاشة معدة لتلقي الأوامر بمجرد لمسها.

مما يطرح تساؤلا عن كيفية توظيف الشركة لمثل هذه الخاصية الجديدة في الذراع وكيفية توافقها مع الألعاب المختلفة ؟. © متوفر بواسطة Masrawy for Applications and Digital Content 1