دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي هل تقلق بشأن الخصوصية في واتسآب.. إليك 3 مقترحات أكثر أماناً

قدّمت مواقع متخصصة في التكنولوجيا، ثلاثة مقترحات لتطبيقات، كبدائل آمنة، يُمكن الاعتماد عليها، غير تطبيق الواتساب.

ويأتي ذلك، بعدما أثار اكتشاف ثغرة أمنية بتطبيق "واتساب" مخاوف لدى مستخدميه، مما اضطرهم للبحث عن حلول أخرى.

وتمثلت الثلاث مقترحات المطروحة في استخدام تطبيقات "سيجنال، هايك، تيليجرام".

ويُعد "سيجنال" الأكثر أمانًا بين جميع تطبيقات التراسل الأخرى، فهو مملوك لمنظمة البرمجيات، والسبب في أنه أكثر التطبيقات أمانًا يرجع لوجود بروتوكول تشفير يسمى "Signal Protocol" .

أما تطبيق هايك، فاكتسب مؤخرًا شهرة لتمتعه بميزة حماية خصوصية مستخدميه، فيسمح للمستخدمين بإخفاء دردشاتهم الخاصة باستخدام كلمة مرور.

ومن أهم ميزات هذا التطبيق أنه لا يمكن لأي شخص إرسال رسالة للمستخدم، إلا إذا كان رقمه مسجلًا في جهات الاتصال الخاصة به على الهاتف، والميزة الأخرى للتطبيق هي احتواؤه على وضع عدم الاتصال، فإذا أرسل أحدهم رسالة تظهر كأنها لم تصل حتى يتيح المستخدم وصولها إلى الدردشة.

كما يوفّر هايك العديد من الملصقات في المحادثات، وفيما يتعلق بمشاركة الملفات يمكن إرسال ملفات الفيديو، والصور، والموسيقى، بالإضافة إلى الملاحظات الصوتية والتي تصل إلى مساحة 100 ميجابايت.

ويُعد "تيليجرام" واحدًا من التطبيقات الأكثر تداولًا واستخدامًا للتراسل الفوري، فهو تطبيق مراسلة يهتم بالسرعة والخصوصية، وسهل الاستخدام ومجاني.

وأهم ما يميز "تيليجرام" المزامنة الفورية للرسائل عبر الأنظمة الأساسية المختلفة؛ حيث يمكنك استخدام التطبيق على جميع الأجهزة الخاصة بك في نفس الوقت، لتتزامن رسائلك بسلاسة عبر الهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية والحواسيب.

وباستخدام تيليجرام يمكنك إرسال الرسائل، والصور، والمقاطع المرئية، والملفات من أي نوع، مع إمكانية إنشاء مجموعات تصل إلى 100 ألف شخص، إضافة إلى القنوات حيث يمكنك نشر المحتوى إلى جمهور غير محدود.

وبإمكانك مراسلة جهات الاتصال الخاصة بك، وأن تجد الأشخاص باستخدام أسماء مستخدميهم، بالإضافة إلى كل ذلك تتوافر به ميزة المكالمات المشفرة.

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