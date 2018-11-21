شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول عراقى: أوبك ستعمل على تحقيق الاستقرار بالأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وكيل وزارة النفط العراقية فياض نعمة اليوم الأربعاء إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ستعمل على تحقيق الاستقرار فى أسواق النفط وأسعار الخام وإمداداته خلال الاجتماع القادم للمنظمة. وأبلغ نعمة الصحفيين خلال مؤتمر نفطى فى بغداد أن أعضاء أوبك والمنتجين خارجها سيعملون معا على إعادة التوازن إلى أسعار النفط وإمداداته لضمان بقاء الأسعار مستقرة.

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