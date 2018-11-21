المذيعة سهام عمر تغلق باب الشائعات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

نفت المذيعة سهام عمر الشائعات التي راجت مؤخراً حول دخولها في خلافات مع إدارة قناة الهلال الفضائية، أدت إلى الاستغناء عنها، وذلك عبر إطلالتها من خلال برنامج في (حضرة المساء).

وكانت سهام بحسب صحيفة آخر لحظة غابت طوال الفترة الماضية عن الشاشة لتواجدها مع أسرتها في دولة الإمارات العربية المتحدة، في إجازة قصيرة شاركت خلالها في تغطية قناة أبوظبي الرياضية لكلاسيكو السودان بين الهلال والمريخ مطلع الشهر الجاري.