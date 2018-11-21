تنك ..يمين.. بقلم ناهد قرناص

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

لو تمعنت في صفوف البنزين الممتدة امام محطات الوقود ..ستلاحظ ان هناك سيارات تقف بالجانب الاخر ..صفها قصير ربما يمتد لثلاثة أو اربع عربات فقط ..تجد سائقها واثقا من نفسه ينظر الى من بالجانب الاخر بلا مبالاة ! ..لا تعتقد ان الأمر فيه (كوسة) ..هؤلاء أصحاب السيارات ذات (التنك يمين ) ..وهي في الغالب إما أمجاد ..او سيارات ليست عالية القيمة ..يعني غير مرغوبة في السوق ..بالتالي اسعارها ليست مرتفعة ..ولولا ضيق الحال والمال ..وشح البنزين ..لما انتبه اليها احد ..ولما وجدت هذا الرواج ..فقط لان التنك يمين ..مما يمكنها من تجاوز الصفوف ..واخذ حصتها سريعا ..وربما تمكنت من ملء الخزان كاملا ..مما يؤدي الى تقليل الكمية الموجودة ..فيضطر الممسك بخرطوم التوزيع الى تقليل حصة الجانب الأخر ..و(اللي سبق كل النبق ).

وحكينا القصة دي لييييه؟ ذلك ان مسلسل القطط السمان الذي بدأ ولم ينته حتى الان ..فكرته تشابه قصة التنك يمين هذه ..اذ أنني لم أجد تفسيرا حتى الان للمعاملة (الخاصة) التي يتلقاها نفر (عذبوا الشعب كلما هبروا) ..سرقوا واختلسوا وكنزوا الاموال المحلي منها والاجنبي ..وامتلكوا اساطيل السيارات ورفعوا ادوار البيوت طابقا فوق طابق ..كل الادلة ضدهم ..والا لماذا لا يتم القاء القبض عليهم ؟ ..تحقيق وراء تحقيق ..واخبار بعد اخبار ..ومانشيت عريض يليه مانشيت أعرض ..ومن ثم تأتي الحلقة الاخيرة باعلان كبير في صحفة كاملة ..(تهنئة للسيد فلان الفلتكاني ..بخروجه سالما بعد (تبرعه) عن طيب خاطر بكام مليون كدا ..ولا اراكم الله مكروها في عزيز لديكم ..) ..هل هناك تفسير لهذا غير ان التنك يمين ؟

كنت اتساءل كيف وبأي حق ..وتحت مظلة أي قانون ..يتم اطلاق سراح اناس سرقوا المال العام عيني عينك ؟ ولم تبق في وجههم مزعة لحم ؟ اليس لنا الحق أن نتساءل ..كيف تجاوز الصفوف وملا خزانته ؟ كيف تعطيه البنوك مبالغ مليارية ..بموجب فواتير مبدئية ..وتمنحه فترة سماح غير محددة ..؟ لكن التفسير يكمن في التنك اليمين ..الذي يمنح الامتياز والقدرة على تجاوز الصفوف ..ووجود ذلك العامل الممسك بخرطوم الوقود ..والذي يملأ خزان صديقنا بالوقود وهو يعلم تمام العلم ان الحصة لن تكفي الجميع ..لكنه الفائدة التي ستعود عليه شخصيا تجعله يغفل عن تأنيب الضمير ..ويعمل فيها ما سامع صراخ الاكثرية على الجانب الأخر ..وهو ايضا لم تطاله يد القانون ..فقط قيل له ( لملم ما جمعت واتخارج ..) …

لا يزال قانون التنك يمين ساري المفعول ..وسترتفع نسبة من يملكون هذا النوع من السيارات ..بعد ان عرف الجميع الفكرة ..(اختلس مبالغ مليارية ..واعمل شركات وهمية ) ..هذه هي الطريقة التي تجعلك في موقف قوة ..وستدخل مفاوضات قصيرة حول حجم المبلغ الذي تستقطعه من ارباحك التي جمعتها (بعرق جبينك) ..وتخرج منصورا ..رافعا رأسك ..وتاخد اللفة وتجي تاني تملأ وتعبي التانك

..اما هؤلاء الذين ينتظرون زحف الصفوف ..واخذ حصتهم من خرطوم البنزين .. انصحكم بالا تستغرب اعينكم ما تمتع به اناس غيركم ..ولا تحاولوا تقليدهم ..او الاحتجاج على اخذهم فرصة اكثر من مرة وعدم معاقبتهم او اخضاعهم للمساءلة ..لكن السؤال هو لو عايزين نبقى تنك يمين ..نعمل شنو ؟ ..انا عن نفسي حاسأل (العنبة ).