أضخم وأغلى شيلة عروس سودانية بمليارات الجنيهات.!

شهاب محمد - الخرطوم - زواج

الخليج 365 :

تداول مرتادو مواقع التواصل وتطبيقات الهواتف مقطع فيديو لشيلة عروس سودانية من منطقة أم دوم إحدى ضواحي العاصمة السودانية الخرطوم تقدر تكلفتها بمليارات الجنيهات.

وتحدث مصدر قريب للعروس فضل حجب اسمه لصحيفة كوش نيوز، قائلاً سد المال بالدولار والعملة المحلية أما ألشيله تحوي “5” طقوم كبيرة من الذهب الخالص و” 5″ طقم فضة و”35″ ثوب بأطقمه أما الكريمات ومستحضرات التجميل كانت من جميع الماركات العالمية. وقال المصدر، تغليف الشيلة كانت تكلفته “100” ألف جنيه والاستاندر والصناديق التي وضعت عليها الشيلة بتكلفة تصل إلى مليار جنيه.

تفاعل مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض. قال أحد الرواد بحسب متابعات محررة كوش نيوز (ما شاء الله المستطيع يعمل العايزه في النهاية لي زوجته). وقال محمد (كدا يادوب عرفت البلد بتعاني من أزمة ليه الفرنسيين عندهم مثل عظيم “عند الأزمات إبحث عن دور المرأة” وانتقد علي احمد الفيديو قائلاً “البلد تمر بأزمات وناس ما هاميه شئ”