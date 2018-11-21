العازة ست الجيل ..!!.. بقلم زاهر بخيت الفكي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: وحات الله..

وحاتك ربي سيد البيت..

بحِب وطني..

بحِبك يا بلادي أنا..

غيرك أصلي ما حبيت

من ما قمت فيك تبيت..

كتير يا بلدي فيك غنيت

زي ما غنى قبلي خليل..

قال في حبك أجمل بيت..

زيّك يا خليل غنيت..

برضي أصيل..

أمي العازة ست الجيل..

هي الساقياني موية النيل..

بحبك يابلادي أنا..

بحب نيلك بحب ليلك..

بحب مرة وبحب توتيل

بحب القاش بحب سيتيت..

بحب الخاسا والفرتيت..

ديل أهلي

من منواشي لى أشكيت..

من أبيي وحتى جبيت

برضي سألت يا اسماعيل..

تصوّر كيف يكون الحال..؟

زي ما قُلت إنت قبيل..

لو ما جيتا من زي ديل..

ديل أهلي ..

ساعة الحارة بلقاهم..

لا بتضارو لا بتوارو معروفين..

خلوا الغير يقول ياريت..

يكون سوداني زي أهلي..

بحبك يا وطن شامخ..

وحاتك ربي سيد البيت..

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