مواجهة ساخنة بين المريخ السوداني واتحاد الجزائر في كأس زايد

شهاب محمد - الخرطوم - المريخ

الخليج 365 :

تتجه الأنظار شاخصة في السابعة والنصف من مساء اليوم”الأربعاء” صوب ملعب “الرد كاسل” الذي يحتضن مواجهة حامية الوطيس بين المريخ السوداني وضيفه اتحاد الجزائر وذلك ضمن المرحلة الـ”16″ من كأس زايد للأندية الأبطال.

ويأمل المريخ تحقيق نتيجة إيجابية قبل التنقّل إلى الجزائر في ديسمبر القادم لخوض مباراة الإياب إذ يطمح الجهاز الفني الذي يقوده التونسي يامن الزولفاني في خطف ورقة الترّشح للاستمرار في البطولة العربية.

وأعّد الزولفاني فريقه على أفضل ما يكون بعدما استعان بمعسكر إعدادي نموذجي بدولة الإمارات خاض فيه ثلاث مباريات تحضيرية كانت بمثابة “جرد حساب” لجاهزية نجومه للمواجهات المصيرية سواء كانت في البطولة العربية أو الأفريقية.

ولن يكون طريق الأحمر أمام اتحاد الجزائر اليوم معبدًا بالورود من أجل تحقيق الفوز إذ أن الفريق سيكون مطالبًا بتقديم أفضل أداء وبذل أقصى ما يملك لضمان إصابة الهدف.

وسيدخل الفريق منقوصًا من خدمات لاعبه سيف تيري بعدما تعرّض لإصابة ستحول دون مشاركته اليوم، لكّن الجهاز الفني أمّن على أن الخيارات البديلة موجودة.

ومن المحتمل أن يدفع الزولفاني بتشكيلة تضم منجد النيل، حمزة داؤود، صلاح نمر، محمد حقار، رمضان عجب، محمد الرشيد، أمير كمال، ضياء الدين محجوب، التش، بكري المدينة، محمد عبد الرحمن.

أما الطرف الآخر، اتحاد الجزائر فيخوض الفريق اللقاء بمعنويات عالية لا سيما بعد تصدره الدوري المحلي بالجزائر بـ”33″ نقطة بفارق سبع نقاط عن أقرب منافسيه شبيبة القبائل.

ويفقد الفريق الشهير بـ”السوسطارة” خدمات لاعبه مزيان وشيتا لكّن الفرنسي تيري فورجي أشار إلى أن شيتا بات جاهزًا للمشاركة أمام المريخ.