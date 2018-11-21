اجتماع بين مبارك الفاضل ومسؤول أوروبي رفيع

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أطلع رئيس حزب الأمة مبارك الفاضل المهدي مسؤولاً رفيعأ في بعثة الاتحاد الأوروبي بالخرطوم على مشروع قانون الانتخابات والخلافات التي تدور حوله وموقف حزبه تجاهه والذي ينتظر طرحه للإجازة اليوم في البرلمان، فيما دعا حزب المؤتمر الوطني القوى السياسية للتوافق على قانون الانتخابات ولوح الحزب باللجوء إلى تمرير القانون عبر التصويت ـ بالأغلبية الميكانيكية ـ حال عدم التوصل إلى توافق.

والتقى المهدي في منزله بالخرطوم أمس وفد رفيع من بعثة الاتحاد الأوروبي برئاسة رئيس إدارة القرن الأفريقي وشرق أوروبا بالاتحاد.

وقالت صحيفة التيار الصادرة اليوم” الأربعاء” إن الاجتماع جاء بطلب من الاتحاد الأوروبي وبحث مجمل القضايا على الساحة السياسية السودانية بالتركيز على مشروع قانون الانتخابات، وما صاحبه من جدل وخلافات بين القوى السياسية والحزب الحاكم حول عدد من البنود.

وذكرت صحيفة التيار أن وفد الاتحاد الأوروبي استمع لرؤية حزب الأمة بقيادة مبارك الفاضل المهدي حول القضايا السياسية في السودان والتي على رأسها قضية الانتخابات القادمة ومطلوباتها.

صحيفة التيار