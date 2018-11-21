القوات العراقية تعتقل "جلاد" "داعش"

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية، اللواء سعد معن، في بيان أورده مركز الإعلام الأمني، تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، إن "مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب كركوك العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في الداخلية تلقي القبض على أحد قادة "داعش" الإرهابي".

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وأوضح معن أن عملية الاعتقال تمت في منطقة حي الواسطي في كركوك، شمال بغداد، منوها إلى أن القيادي الإرهابي، كان يعمل بصفة جلاد في ما يسمى تنظيمات كركوك الإرهابية.

وأكد الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية، أنه تمت إحالة المتهم للقضاء لإكمال أوراقه التحقيقية.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، انتصاره على تنظيم "داعش" الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول واستعادة كافة أراضيه التي سيطر عليها التنظيم.

وما زالت القوات العراقية تواصل عمليات تفتيش ومداهمات لضمان القضاء على فلول التنظيم، خاصة في منطقة الحدود العراقية السورية ومنع محاولات تسلل العناصر الإرهابية عبر هذه الحدود.