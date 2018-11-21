أرامكو السعودية توقع 5 اتفاقات لتوريد النفط الخام إلى الصين

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موسكو — سبوتنيك. وكان رئيس شركة "سعودي أرامكو" أمين ناصر، قد بحث في وقت سابق مسألة شراء حصة في مشروع غاز روسي بالقطب الشمالي.
© REUTERS / Ali Jarekji
يذكر أنه في شباط/ فبراير من العام الجاري، وقعت شركتا "نوفاتيك" الروسية و"أرامكو" السعودية مذكرة تعاون في مجال الغاز الطبيعي المسال. وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك آنذاك، إن الشركتين تجريان مفاوضات تجارية بشأن المشاركة في رأس مال مشروع "أركتيك للغاز الطبيعي المسال-2".
وفي أيلول/ سبتمبر، قال رئيس الشركة الروسية وأحد مالكيها، ليونيد ميخلسون، إن الطرفين يواصلان المفاوضات بشأن مشاركة الشركة السعودية في مشروع "أركتيك للغاز الطبيعي المسال-2". ولهذا الغرض، تم إنشاء مجموعة عمل لدراسة الجوانب المختلفة للمشروع بالتفصيل.
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