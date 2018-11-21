مقتل وإصابة مدنيين في قصف لـ"التحالف الدولي" بالفوسفور على مدينة هجين السورية (فيديو)

واصل طيران "التحالف الدولي" الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية — من خارج الشرعية الدولية — عدوانه على الأراضي السورية، واستهدف من جديد بقنابل الفوسفور الأبيض مدينة هجين بريف دير الزور.

​​وأفادت مصادر أهلية لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن التحالف الدولي استهدف بقنابل الفوسفور الأبيض مدينة هجين في ريف دير الزور الشرقي، ما أدى إلى مقتل وجرح عدد من المدنيين.

ويأتي هذا القصف في إطار التصعيد الذي يقوم به التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة من خارج مجلس الأمن عبر قصفه المزيد من القرى والبلدات في ريف دير الزور، موقعا عشرات القتلى غالبيتهم من الأطفال والنساء وذلك بذريعة محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، بحسب وكالة "سانا".

من جهته نفى التحالف الدولي سقوط ضحايا مدنيين في ضربات له نفذها بمحافظة دير الزور السورية.

وأكد متحدث باسم التحالف لـ"سبوتنيك"، يوم السبت 17 تشرين الثاني/ نوفمبر، عدم سقوط ضحايا مدنيين في ضربات للتحالف بمحافظة دير الزور السورية، مشيرا إلى تحري التحالف لقوانين النزاع المسلح في عملياته ضد تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا).