وفد من "حماس" يزور القاهرة و"هنية" يستعد لجولة خارجية

غزة / نور أبو عيشة / الخليج 365

أعلن موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن وفدا رسميا من حركته، سيصل إلى العاصمة المصرية القاهرة، لاستكمال ملفات التهدئة والمصالحة، كاشفا في ذات الوقت أن رئيس الحركة، إسماعيل هنية، يجري ترتيبات لإجراء جولة خارجية.

وقال أبو مرزوق، في حوار مع وكالة الخليج 365، ستنشره الخميس، إن الوفد سيصل القاهرة، اليوم الأربعاء أو غدا، وسيكون برئاسة نائب رئيس الحركة، صالح العاروري.

وأضاف:" سنتوجه إلى القاهرة، وسنكون الأمناء على شعبنا كما كنا أمناء عليه في الميدان، وسياستنا وأهدافنا تحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء ملف المصالحة عبر المصالحة".

وتقود مصر وقطر والأمم المتحدة، مشاورات منذ عدة أشهر، للتوصل إلى تهدئة بين الفصائل الفلسطينية بغزة وإسرائيل، تستند على تخفيف الحصار المفروض على القطاع، مقابل وقف الاحتجاجات التي ينظمها الفلسطينيون قرب الحدود مع إسرائيل.

كما كشف أبو مرزوق، أن رئيس المكتب السياسي، إسماعيل هنية "يجري ترتيبات للقيام بجولة خارجية تشمل عدة دول".

ولم يفصح القيادي بحماس، عن موعد بدء تلك الجولة، كما لم يسم الدول التي سيزورها.

وأضاف:" دول على المستويات الثلاث العربية والإسلامية والدولية، أبدت استعدادها لاستقبال وفد رسمي برئاسة هنية، ويجري الترتيب لزيارات أخرى، لكن لا يوجد تاريخ محدد لخروجه وبدء جولته".