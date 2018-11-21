شكرا لقرائتكم خبر عن انهيارات غير مسبوقة للدولار والسعودي أمام الريال اليمني والان مع التفاصيل

تواصل العملات الاجنبية انهيارها امام الريال اليمني بالتزامن مع المنحة التي قدمتها دولة الامارات العربية والمملكة العربية السعودية.

ودفعت المملكة والامارات ب خمس ميئة مليون دولار لليمن وذلك بصورة مساعدات انسانية.

وفيما يلي اصعار صرف العملات الاجنبية امام الريال اليمني في صنعاء:

شراء الدولار

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