شكرا لقرائتكم خبر عن مئات المواطنين يشيعون جثمان وزير العدل في العاصمة المؤقته عدن والان مع التفاصيل

شيع مئات المواطنين صباح اليوم الاربعاء جثمان وزير العدل الفقيد جمال محمد عمر بالعاصمة المؤقته عدن. وشيع المواطنيون جثمان الفقيد الى مثواه الاخير بمقبرة القطيع بعد الصلاة عليه في مسجد أبان بكريتر. وخلال التشييع حضر عددا من المسؤولين للمشاركة في عملية الدفن. وكان وزير العدل قد توفي الجمعة الماضية في دولة روسيا أثر مرض عضال الم به.

شكرا لقرائتكم خبر عن مئات المواطنين يشيعون جثمان وزير العدل في العاصمة المؤقته عدن على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة السعودية 365 وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي السعودية 365 ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .