شكرا لقرائتكم خبر عن سلمان للإغاثة يوزع 2,410 كراتين تمر في تعز والان مع التفاصيل

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية 2,410 كراتين تمر في عدة مناطق بمديرية المظفر في محافظة تعز جنوب غربي اليمن. وطبقا لوكالة "واس" فإن هذه المساعدات تأتي في إطار المشروعات المتعددة التي يقدمها المركز لأبناء الشعب اليمني في محافظاته دون تمييز. يشار إلى أن المركز قدم مساعدات متنوعة في مختلف المحافظات اليمنية.

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