شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الكينية تعلن اختطاف متطوعة ايطالية واصابة 5 في هجوم بكيليفي والان مع التفاصيل

قالت الشرطة الكينية، الأربعاء، أن مسلحين مجهولين خطفوا متطوعة إيطالية بمنطقة كيليفي الساحلية، في هجوم أسفر عن إصابة 5 أشخاص.

وأوضحت الشرطة الكينية في حسابها على تويتر أن العصابة... خطفت امرأة إيطالية تبلغ من العمر 23 عاما ومتطوعة في منظمة أفريقيا ميليله أونلوس غير الحكومية التي تنشط في المنطقة".

وأضاف أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى وأن أفراد الشرطة يتعقبون المهاجمين.

ولم تكشف شرطة البلاد عما إذا كان المشتبه بهم في الهجوم إرهابيين من حركة الشباب التي تتمركز في الصومال المجاور للبلد، وشنت هجمات مميتة في الأراضي الكينية لسنوات، بما في ذلك هجوم على مركز للتسوق في العاصمة نيروبي عام 2013 أسفر عن مقتل قرابة 70 شخصا.

وشن إرهابيون يشتبه بأنهم من حركة الشباب عدة هجمات في الشهور القليلة الماضية راح ضحيتها جنود كينيون، لكنها وقعت جميعها في مقاطعة لامو التي تقع إلى الشمال من كيليفي وعلى الحدود مع الصومال.