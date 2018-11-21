شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة أمريكية: ترامب أراد تحقيقا قضائيا ضد هيلاري كلينتون وكومي والان مع التفاصيل

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن الرئيس دونالد ترامب أراد أن تفتح وزارة العدل تحقيقا ضد منافسته في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2016 هيلاري كلينتون والمدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) جيمس كومي.

وفي الربيع، أبلغ ترامب مستشاره القانوني دون ماكغان بنواياه، حسب ما نقلته الصحيفة الأمريكية عن شخصين اطلعا على هذه المعلومات.

ولفتت الصحيفة الأمريكية إل أن ماكغان الذي غادر البيت الأبيض منذ ذلك الحين، نصح ترامب بالتخلي عن هذه الفكرة خوفا من اتهامه باستغلال السلطة.

وأمر فريقه بوضع مذكرة تتضمن لائحة العواقب الممكنة لإصدار ترامب أمرا من هذا النوع. وهذه المذكرة تضمنت احتمال إقالته، وفقا لما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز".

الصحيفة الأمريكية نقلت عن وليام بورك، محامي ماكغان، قوله إن موكله "لا يدلي بتعليقات على النصائح القانونية التي يقدمها للرئيس"، بينما رفض البيت الأبيض أيضا الإدلاء بأي تعليق.

وأضافت "نيويورك تايمز" معتمدة على شاهدين أن ترامب واصل طرح هذه القضية في أحاديثه الخاصة وتحدث عن تعيين مدع خاص لإجراء هذه التحقيقات.

لكن المصدرين لم يتمكنا من تحديد طبيعة الملاحقات التي كان يفكر فيها ترامب.

وكانت كلينتون خضعت لتحقيق أجراه مكتب التحقيقات الفدرالي لإرسالها رسائل إلكترونية حساسة عبر خادم خاص عندما كانت وزيرة للخارجية الأمريكية.

أما كومي، فقد أقاله ترامب في يونيو/ حزيران 2017، ويوجه منذ ذلك الحين انتقادات حادة للرئيس.

وبموجب الفصل بين السلطات، لا يمكن لرئيس الولايات المتحدة التدخل في الملفات القضائية.