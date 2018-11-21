شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور..الإطاحة بـ 3 مراكب صيد جائر في بحر فرسان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

ألقى مفتشو فرع الثروة السمكية بمحافظة جزر فرسان القبض على عدد من المراكب المخالفة لأنظمة الصيد وذلك خلال جولتهم البحرية بمشاركة الجهات ذات العلاقة.

ووفقاً لــ«الرياض» فقد استمرت الحملة قرابة الست ساعات. وألقي القبض فيها على ثلاثة مراكب أحدها يصيد بوسيلة الجر القاعي للربيان داخل محمية جزر فرسان بالقرب من جزيرة الغزاة وبه كمية كبيرة من الربيان والأسماك وبأحجام صغيرة جدًّا ومخالف لمواقع الصيد المصرح له، ومركبان تصيدان بوسيلة الجر القاعي للأسماك، وبه كمية كبيرة جداً وكمية من الربيان وبأحجام صغيرة.

وقد قامت هذه المراكب برمي كميات كبيرة من الأسماك تقدر بأكثر من 3 أطنان من قاع البحر.