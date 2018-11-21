شكرا لقرائتكم خبر عن في ذكري رحيله.. تعرف على مؤلفات الشاعر أسامة عبدالرحمن والان مع التفاصيل

في مثل هذا اليوم عام 2013 رحل عن عالمنا الشاعر السعودي أسامة عبدالرحمن، وهو حاصل من جامعة مينيسوتا على الماجستير في الإدارة العامة, والدكتوراه من الجامعة الأميركية بواشنطن 1970.

وتدرج في وظائف أعضاء هيئة التدريس بجامعة الرياض حتى وصل إلى درجة أستاذ عام 1979. عمل عميداً لكلية التجارة , وكلية العلوم الاجتماعية , وكلية الدراسات العليا، مستشار في عدة هيئات علمية, وعضو في هيئة تحرير المجلة العربية للإدارة, ومجلة العلوم الاجتماعية.

ودواوينه الشعرية هي:

واستوت على الجودي 1982 - شمعة ظمأى 1982 - وغيض الماء 1984 - بحر لجي 1985 - فأصبحت كالصريم 1986 - موج من فوقه موج 1987 - هل من محيص 1988 - لا عاصم 1988 - عينان نضاختان 1988 - رحيق غير مختوم 1989 - الحب ذو العصف 1989 - أشرعة الأشواق 1992 - الأمر إليك 1992 - قطرات مزن قزحية 1992 - يأيها الملأ 1992 - عيون المها 1992 - أوتيت من كل شيء 1992 , وملحمتان شعريتان هما : نشرة الأخبار 1984 - شعار 1986 .

أما مؤلفاته الأخرى فهي:

البيرقراطية النفطية ومعضلة التنمية، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، سبتمبر 1982،

الثقافة بين الدوار والحصار،

التنمية بين التحدي والتردي

المثقفون والبحث عن مسار

المورد الواحد،

عفواً أيها النفط.