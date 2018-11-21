شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر الإماراتي يزود مركز الغسيل الكلوي في شبوة بمادة الديزل والان مع التفاصيل

زودت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مراكز الغسيل الكلوي في مناطق عزان وعتق وبيحان بمحافظة شبوة اليمنية بـ 36 ألف لتر من وقود الديزل لتلبية احتياجات تشغيل مولدات الطاقة الكهربائية الخاصة بهذه المنشآت الطبية وذلك في اطار حرصها على استمرار خدماتها الإنسانية المقدمة لمرضى الفشل الكلوي.

وذكر سلطان النعيمي ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بمحافظة شبوة أن دعم مراكز الغسيل الكلوي في محافظة شبوة يأتي استمرارا لجهود الهيئة على الساحة اليمنية.

وأشار إلى ان شحنة وقود الديزل ليست الاولى من نوعها بل سبق وأن رفد الهلال الأحمر الإماراتي تلك المراكز بكمية مماثلة بجانب أدوية علاجية ومحاليل للمراكز الواقعة في مدن ميفعة وعتق وبيحان.

من جهته، ثمن ناصر مذيب مسلم المدير التنفيذي لمراكز الغسيل الكلى بمحافظ شبوة الدعم المتواصل لدولة الامارات لمستشفى ومراكز الغسيل الكلوي في المحافظة ..مؤكدا ان استمرار دعم تلك المراكز بوقود الديزل يشكل خطوة مهمة وضرورية لاستمرارها في تقديم الخدمات للمرضى.