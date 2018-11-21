شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفيات إيران تواجه نقصا حادا في أعداد الممرضات والان مع التفاصيل

تواجه المستشفيات الإيرانية نقصًا حادًا في أعداد الممرضات، وفقًا للمتحدث باسم لجنة الصحة في البرلمان، حيدر علي عبادي.

وذكر عبادي في حديث نقلته وسائل إعلام رسمية إيرانية، يوم الإثنين، أنّه “في الوقت الذي يوصي فيه خبراء إدارة الرعاية الصحية حاجة البلاد إلى 2.5 من الممرضات لكل سرير مريض، فإن النسبة الحالية لإيران تقترب من 1.7”.

ولفت النائب الإيراني عن محافظة اصفهان وسط البلاد إلى أنّ “هناك 89 ألف ممرض يعملون حاليًا في مستشفيات البلاد، لذلك تحتاج إيران إلى ما لا يقل 95500 ممرضة إضافية”، لافتًا إلى أن “النقص يعني أن معظم الممرضات يعملن بمعدل 150 ساعة من العمل الإضافي في السنة، بالإضافة إلى ساعات عملها المطلوبة وهي 150 ساعة شهريًا”.

وقال عابدي إنّ “4000 ممرضة إيرانية قد يذهبن في إجازة أمومة في أي وقت، وينبغي أخذ ذلك في الاعتبار، وعلاوة على ذلك فإن كل من لديه شهادة الدكتوراه في التمريض، يحتاج إلى ممرضة مساعدة واحدة، مما يعني أن إيران تفتقر إلى حوالي 24000 ممرضة مساعدة”.

وتابع عبيدي أنّه “من غير المقبول إلى حد كبير أن يكون النقص قد أجبر المستشفيات على أن تطلب من أصدقاء المرضى وأقاربهم أن يعملوا ممرضين وأن يعتنوا بأحبائهم”، مشيرًا إلى أن “هذه المشكلة لها تأثير سلبي على رعاية المرضى”.

وأشار إلى أن “الطريقة الوحيدة لسد الفجوة هي توظيف 10-15 ألف ممرض جديد كل عام”، لافتًا إلى أن “هذا قد يجعل نسبة الممرضة إلى السرير تصل إلى مستوى مقبول بحلول عام 2025”.

بدوره، بين محمد شريفي مقدم، نائب رئيس منظمة التمريض الإيرانية، في وقت سابق من هذا الشهر، أن حوالي 1000 ممرضة تغادر البلاد كل عام سعيًا لتحقيق أجور وظروف عمل أفضل في أوروبا وأمريكا الشمالية.

وأكد مقدم أنّ “معظم الممرضات الإيرانيات يهاجرن إلى أستراليا وكندا والمملكة المتحدة وهولندا وسويسرا، كما تجذب تركيا ودول الخليج العربي العديد من الممرضات في إيران بأجور وشروط أفضل”.