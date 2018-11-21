شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: سنفرض المزيد من العقوبات على إيران والان مع التفاصيل
اعتبر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب العقوبات على إيران بأنها "قوية جداً" ومؤثرة بشكل كبير متوعداً بفرض المزيد منها على طهران فى الوقت الذى تَلْقى فيه بلاده دعماً فى هذه القضية.
وتوقع ترامب، فى حديث له مع صحفيين نقلته قناة "سى إن إن" الأمريكية إمكانية التوصل لاتفاقية "عادلة" ومساعدة الشعب الإيراني، حسب قوله.
ووصف ترامب إيران بالفاعل السيء مشيراً فى حديثه هذا إلى ما يحدث فى سوريا.
وبخصوص العلاقات مع باكستان، قال ترامب إنه يريد من باكستان أن تساعد الولايات المتحدة الأمريكية فى مكافحة الإرهاب وأن الأخيرة لا تريد أن تدفع 1.3 مليار دولار سنوياً بدون أن تقوم بشيء. وأوضح ترامب أنه قطع المساعدات عن باكستان فى وقت سابق "لأنهم لا يساعدوننا".
ولفت ترامب إلى أنه يرغب فى أن تتحسن العلاقات مع باكستان خلال الفترة القادمة.
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