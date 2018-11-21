شريف منير يعزف على الدرامز في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

قدم الممثل المصري شريف منير وصلة عزف على الدرامز خلال افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ40 بدار الأوبرا المصرية، وهو ما أثار إعجاب الحاضرين الذين صفقوا له بشدة.





شريف منير داعب الحاضرين قائلا إنه لجأ للعزف على الدرامز لعدم وجود أعمال تمثيلية.





منير سبق وأعلن عن تشكيل فرقته الموسيقية في سبتمبر/أيلول 2017، أثناء ظهوره في برنامح "تعشب شاي" الذي تقدمه الفنانة غادة عادل على قناة dmc، وكان الاسم المبدئي لها "family"، قبل أن يغيره إلى "نوستالجيا"، وتستهدف تعريف الأجيال الجديدة بموسيقى الثمانينيات والتسعينيات.

وتستضيف القاهرة مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ40 خلال الفترة من 20 إلى 29 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بمشاركة أفلام روائية وقصيرة وتسجيلية عربية وأجنبية، واستضافة فنانين ومنتجين من جميع دول العالم.