شكرا لقرائتكم خبر عن أنصار البخاري.. تنظيم قطر الجديد في سوريا والان مع التفاصيل

قالت مصادر في المعارضة السورية إن إيران وقطر تواصلان إعداد جماعة "أنصار البخاري" الإرهابية بالمال والسلاح لتحل محل تنظيمي داعش والنصرة. وحذرت المصادر من هجمات مسلحة تعد لها هذه الجماعة في سوريا ومصر والعراق. يشار إلى أن قطر قدمت دعما كبيرا لفرع القاعدة في سوريا ولجماعات شيعية في العراق. تفاصيل في الفيديو التالي:

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