شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم مباغت للجيش اليمني يحرر مواقع استراتيجية شمالي صعدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - متابعات:

حررت قوات الجيش الوطني اليمني، بمساندة مقاتلات تحالف دعم الشرعية، فجر اليوم الأربعاء، مواقع جديدة في مديرية رازح شمالي محافظة صعدة، شمالي اليمن.

وقال مصدر ميداني في اللواء السابع حرس حدود لموقع “سبتمبر نت”، إن قوات اللواء بقيادة العميد بشير الشرعبي، تمكنت من تحرير قرى الجثامة، وآل سبتان، والقرن، وحوالي، وتباب شرقي المقران، شرقي جبل الأزهور الاستراتيجي في جبهة رازح.

وأوضح المصدر أن تحرير هذه المواقع جاء إثر هجوم مباغت شنه رجال اللواء على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي، بعد مواجهات عنيفة استمرت أكثر من ساعتين.

وأكد المصدر أن المعارك أسفرت عن سقوط 7 قتلى، وإصابة أكثر من 11 آخرين، لافتاً إلى أن قوات الجيش الخليج 365 عملياتها لتطهير الجبل من عناصر مليشيا الانقلاب، واستكمال عملية تحرير مديرية رازح.

ووفقاً للمصدر، فإن مقاتلات الجو التابعة لتحالف دعم الشرعية، دمرت بغارة جوية طقماً تابعاً للميليشيا محملاً بعدد من عناصرها الذين لقوا مصرعهم في الغارة، كما دكت بغارات أخرى مواقع وتحصينات الميليشيا في المنطقة ذاتها.