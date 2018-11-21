شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. 5 حالات طبية و8 اجتماعية لنقل معلمي ومعلمات الظروف الخاصة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

اعتمد نائب وزير التعليم، الدكتور عبدالرحمن العاصمي، ضوابط نقل وندب المعلمين والمعلمات ذوي الظروف الخاصة التي بدأ التقديم لها عبر بوابة عين المعلم، أمس الثلاثاء، واحتوت الضوابط على 13 حالة، يمكن للمعلم والمعلمة التقديم فيها بطلب النقل منها 5 حالات طبية، و8 حالات اجتماعية.

وشملت الحالات الطبية، إصابة المعلم أو المعلمة بمرض لا يمكن علاجه في مقر عمله، إصابة أحد الأبناء بمرض لا يمكن علاجه في مقر العمل، مرض زوجة المعلم أو زوج المعلمة بمرض لا يمكن علاجه في مكان عمل المعلم، مرض والد المعلم أو المعلمة غير المتزوجة بمرض يمنعه من العناية بنفسه وكانت أعمار الإخوة الذكور أقل من 18 عاما، ويستثنى من ذلك إذا كان للمعلم أخ يعاني من إعاقة تمنعه من العناية بنفسه ووالده أو مسجون لمدة لا تقل عن عام، ومرض والدة المعلم أو المعلمة.

أما الحالات الاجتماعية فشملت 8 حالات؛ نقل المعلم والمعلمة وحيد والدته الأرملة، إذا توفي والد المعلم أو المعلمة المتزوجة بعد مباشرتهما العمل ولم يكن لوالدة المعلم أبناء ذكور على قيد الحياة تتجاوز أعمارهم 18 عاما ولم يمض على وفاته 3 سنوات عند تقديم الطلب، ويستثنى إذا كان للمعلم أو للمعلمة أخ يعاني من إعاقة تمنعه من العناية بنفسه وبوالديه أو إذا كان مسجونا، إذا توفي زوج المعلمة بعد مباشرتها العمل ولم يمض على وفاته أكثر من سنة، إذا توفيت زوجة المعلم بعد مباشرته العمل وكان لديه أبناء بحاجة إلى رعاية ولم يمض على الوفاة أكثر من سنة عند تقديم الطلب.

وتضمنت الضوابط أيضا، إذا طلقت المعلمة بعد مباشرتها عملها ويشترط مضي عامين على الزواج قبل الطلاق أو لديها أبناء من طليقها ولم يمض على تاريخ الطلاق أكثر من سنة عند تقديم الطلب، إذا كان زوج المعلمة أو والدها، إذا كانت غير متزوجة، يقضي عقوبة بالسجن في قضية خاصة أو عامة لمدة لا تقل عن سنة واحدة، نقل المعلمة التي تعرضت للإيذاء والعنف الجسدي من قبل زوجها في مقر عملها وبعد مباشرتها العمل، نقل ذوي شهداء الواجب حسب قرار مجلس الوزراء ويشمل (الزوجات والأبناء والبنات والوالدين ومن يعولهم الشهيد شرعا قبل وفاته).

وحددت الضوابط المعتمدة تشكيل لجان فرعية في كل إدارة تربية وتعليم للنظر في الحالات وفق الضوابط المحددة للنقل داخل حدود إدارة التعليم ولجنة مركزية تتولى النظر في حالات النقل الخارجي وأن يتم تقديم الطلبات من المدارس مباشرة، وأكدت الوزارة استبعاد المرض النفسي للمعلم أو المعلمة من النقل وفق الظروف الخاصة.

مواد ذات صلة:

نقل المعلمين والمعلمات ذوي الظروف الخاصة.. الضوابط ورابط التقديم